В Украине расследуют более тысячи преступлений, связанных с незаконными тюрьмами Донбасса

Правоохранительные органы Украины расследуют более 1000 преступлений, связанных с незаконным лишением свободы людей на оккупированных территориях, их пытками и жестоким обращением. Об этом сообщил начальник департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь во время мероприятия «Izolyatsia: must speak. Год спустя» в Киеве.



На неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей правоохранителями установлено около 200 мест незаконного лишения свободы.



По данным следствия, через ети места неволи прошло более 3500 человек, большинство из которых подвергались пыткам и жестокому обращению.



Сообщено о подозрении более 140 лицам. В суд направлены обвинительные акты против 54 человек.



На данный момент есть приговоры относительно 17 человек. «Это небольшое количество, оно связано с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в части специального судебного рассмотрения», — отметил Рудь.

Он пояснил, что большинство из подозреваемых находятся на неподконтрольной территории, поэтому их можно привлечь к ответственности с помощью механизма заочного досудебного расследования. Однако после передачи обвинительных актов в суд по большинству из них судьи отказывают прокурорам на предоставление разрешения на специальное судебное рассмотрение. При этом прокурор не имеет возможности оспорить отказ.

«С целью устранения недостатка в Уголовно-процессуальном кодексе, Офис генпрокурора подготовил проект соответствующих изменений относительно судебного и досудебного рассмотрения. Он передан министерству юстиции», — сообщил Рудь



Он выразил надежду, что в ближайшее время законопроект будет передан в Верховную Раду.