СБУ ищет жертв и свидетелей пыток в донецкой «Изоляции»

Служба безопасности Украины ищет экс-заложников незаконной донецкой тюрьмы «Изоляция». В рамках расследования преступных действий одного из бывших руководителей незаконной СБУ просит предоставить спецслужбе информацию.



Правоохранители не уточняют имя подозреваемого. В сообщении лишь говорится, что злоумышленник руководил тюрьмой боевиков, которую в 2014 году обустроили на территории бывшего изоляционного завода во временно оккупированном Донецке. А в ноябре суд поместил его под стражу — речь идет о Денисе Куликовском.



«По указаниям злоумышленника, люди подвергались насилию и психологическому давлению. Кроме того, по данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших», — подчеркивается в сообщении.



В СБУ призывают свидетелей и потерпевших от незаконных действий в тюрьме «Изоляция», сообщить информацию, которой они располагают.



«В настоящее время следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника. Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам: (044) 255-50-69, (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)», — сообщили в СБУ.

Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» был задержан в Киеве в ночь на 9 ноября сотрудниками СБУ.



Экс-пленный донецкой колонии «Изоляция», журналист Станислав Асеев рассказал подробности задержания Дениса Куликовского – подозреваемого в деле о пытках заложников группировки «ДНР».



Приморский районный суд Мариуполя арестовал Дениса Куликовского на 60 суток без права внесения залога.



Ему инкриминируют ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).



В суде Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года. Глава СБУ Иван Баканов отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия. Также Баканов отрицает, что Куликовский заключал сделку со спецслужбой.