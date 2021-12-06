Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ ищет жертв и свидетелей пыток в донецкой «Изоляции»

06 декабря 2021, 12:14

СБУ ищет жертв и свидетелей пыток в донецкой «Изоляции»

Служба безопасности Украины ищет экс-заложников незаконной донецкой тюрьмы «Изоляция». В рамках расследования преступных действий одного из бывших руководителей незаконной СБУ просит предоставить спецслужбе информацию.

Правоохранители не уточняют имя подозреваемого. В сообщении лишь говорится, что злоумышленник руководил тюрьмой боевиков, которую в 2014 году обустроили на территории бывшего изоляционного завода во временно оккупированном Донецке. А в ноябре суд поместил его под стражу — речь идет о Денисе Куликовском.

«По указаниям злоумышленника, люди подвергались насилию и психологическому давлению. Кроме того, по данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших», — подчеркивается в сообщении.

В СБУ призывают свидетелей и потерпевших от незаконных действий в тюрьме «Изоляция», сообщить информацию, которой они располагают.

«В настоящее время следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника. Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам: (044) 255-50-69, (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)», — сообщили в СБУ.

Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» был задержан в Киеве в ночь на 9 ноября сотрудниками СБУ.

Экс-пленный донецкой колонии «Изоляция», журналист Станислав Асеев рассказал подробности задержания Дениса Куликовского – подозреваемого в деле о пытках заложников группировки «ДНР».

Приморский районный суд Мариуполя арестовал Дениса Куликовского на 60 суток без права внесения залога.

Ему инкриминируют ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

В суде Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года. Глава СБУ Иван Баканов отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия. Также Баканов отрицает, что Куликовский заключал сделку со спецслужбой.

Еще по теме

Люди
Денис Куликовский
Прочее
Пытки Изоляция
Организации
СБУ ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:00
Коронавирус на неподконтрольной Луганщине: умерли четыре человека
08:58
Пушилин допустил объединение «ДНР» и «ЛНР» в будущем
23:14
Главные новости Донбасса за неделю
14:55
Пушилин пожаловался, что «ДНР» приходится «смягчать» военную обстановку на Донбассе
11:20
В шахте Донецка умер горняк
09:35
Пушилин забыл, что «ДНР» требовала «особого статуса» Донбассу
23:02
Пушилин посетовал, что донецкий QR-код вакцинации не действует в России
22:10
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
19:52
«ДНР» заявила о росте преступности из-за частичной отмены комендантского часа
18:09
В ОРДЛО передали более 314 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста и ООН
14:46
Главы «ДНР» и «ЛНР» получили партбилеты «Единой России» из рук Медведева
12:19
«ДНР»: Еще 550 человек заболели и 9 умерли от коронавируса
09:37
«ЛНР» заявила об 11 смертях вследствие COVID-19
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 декабря
22:40
«ДНР» арестовала помощника «министра связи», директор «Феникса» — под подпиской о невыезде
все новости
14:00
Зеленский внес в Раду законопроекты, связанные с «экономическим паспортом украинца»
13:40
В Донецкой области задержали боевика из незаконного батальона «Сомали»
13:08
Зеленский прибыл на Донбасс по случаю Дня ВСУ
12:57
«Никакого прямого эфира». Кремль рассказал детали грядущих переговоров Путина и Байдена
12:14
СБУ ищет жертв и свидетелей пыток в донецкой «Изоляции»
11:38
FT: США смогли убедить Германию в подготовке России к нападению на Украину
11:00
Коронавирус в Донецкой области: менее 300 случаев за сутки
10:38
Резников хочет разместить военных инструкторов из Канады, США и Британии на Донбассе
10:25
Янукович обратился с иском к Верховной Раде. Но не в тот суд
10:00
Коронавирус на неподконтрольной Луганщине: умерли четыре человека
09:43
Пушилин приехал в Москву и рассказал, как мечтает о «Новороссии»
09:25
Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►
08:58
Пушилин допустил объединение «ДНР» и «ЛНР» в будущем
08:40
Ситуация на Донбассе: один обстрел за выходные
08:17
Почти 4,5 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
все новости
ВИДЕО
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10
Угроза наступления России на Украину в фокусе. Итоги встречи глав МИД ОБСЕ за 5 минут ►
03 декабря, 17:50
Новый туристический маршрут в соляной шахте на Донетчине: Что внутри ►
02 декабря, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция