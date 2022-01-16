Песков не опроверг планы Москвы разместить наступательное вооружение на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не отверг однозначно идею о возможном размещении Москвой наступательных вооружений на территории Украины. Об этом он сказал в интервью CNN, которое выйдет 16 января, пишет DW.



«Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины», — сказал Песков. Вместе с тем, он указал, что речи о военных действиях в отношении Украины не идет.



На вопрос «РИА Новости» о том, действительно ли Москва планирует разместить вооружение на территории Украины, Песков сказал: «Это их слова. Смотрите контекст»,



Ранее, 14 января, представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что российская сторона, «возможно, готовит диверсионные операции, направленные против собственных сил» на Донбассе, и фабрикуют провокации в социальных СМИ, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае провала дипломатии.



В интервью CNN Дмитрий Песков не стал комментировать эти заявления.



Комментируя переговоры России с США и НАТО, Песков, согласно материалу Bloomberg, заявил следующее: «Между нами есть определенное понимание. Но в целом, в принципе, сейчас мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это нехорошо, и это вызывает беспокойство».



Кроме прочего, в ходе интервью Песков повторил призыв России к НАТО гарантировать отказ от приема в состав альянса Украины. «Потому что иначе это (вступление Украины в НАТО) будет юридически возможно», — добавил Песков.



Ранее пресс-секретарь Байдена Джен Псаки указала, что если вторжение России в Украину все-таки произойдет, оно случится в период между серединой января и серединой февраля.