Затронут рубль и технологические амбиции РФ. В США рассказали, какие санкции готовят против Москвы

Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину. Об этом рассказал на телеконференции в Белом доме высокопоставленный американский чиновник, сообщает «Европейская правда».



Он отметил, что США вместе со своими союзниками и партнерами продолжают работать над перечнем жестких экономических мер, которые будут введены против России в случае дальнейшего вторжения в Украину и предусматривают санкции с масштабными последствиями, которые не рассматривались в 2014 году.



При этом «постепенность» наложения санкций закончилась и в этот раз США «начнут с вершины стремянки эскалации и останутся там», и этот сигнал до РФ донесен очень четко.



«Ситуация на российских рынках, стоимость заимствований, курс российской валюты, а также риск дефолта отражают серьезность экономических последствий, которые могут США и введут против российской экономики в случае дальнейшего вторжения» — говорится в резюме выступления, предоставленного украинским посольством в США.



В дополнение к финансовым санкциям, которые будут иметь немедленный и видимый эффект со дня их введения, США также готовятся к применению новых инструментов экспортного контроля, которые будут иметь стратегические последствия для России в среднесрочной перспективе.



В частности, американская сторона рассматривает возможность введения ограничений на поставки в РФ высокотехнологичной продукции, что является «важным вкладом в стратегические амбиции России». При этом предусматривается запрет на экспорт из Соединенных Штатов в РФ определенных товаров и технологий, а также потенциально запрет на поставку продукции не американского производства, подпадающего под режим экспортного контроля со стороны США.



Отмечается, что это не исчерпывающий перечень секторов российской экономики, пострадавших в результате применения американских ограничений.



США рассматривают все опции и единственные со своими союзниками и партнерами по поводу решимости по вопросу введения серьезных последствий для России в случае дальнейшего вторжения в Украину.



«Хотя действия США и ЕС [по введению санкций] могут быть не идентичными, они единственны в своем намерении ввести масштабные последствия, которые нанесли бы серьезный и немедленный удар по России, и со временем сделали бы ее экономику еще более хрупкой, а также взорвали стремление Путина распространять влияние на мировой арене» — говорится в резюме.

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