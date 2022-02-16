Ахметов прибыл в Мариуполь

Бизнесмен Ринат Ахметов находится в Мариуполе. Соответствующую фотографию опубликовала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова в Facebook.



На снимке Ахметов находится на новом пирсе вместе со своим бизнес-партнером по «Метинвесту», народным депутатом Вадимом Новинским. Их соправохждают заместители городского головы Мариуполя Михаил Когут и Александр Кочурин, а также журналисты телеканалов из медиагруппы Ахметова.



Пресс-секретарь Ахметова указала, что фото сделано сегодня, 16 февраля.



По данным «Новостей Донбасса», сейчас бизнесмен отправился на свои металлургиечксие заводы. В Мариуполе их срезу два: «Азовсталь» и комбинат имени Ильича.