В Мариуполе войска РФ готовят химатаку, утверждает местный депутат

В Мариуполе российские войска готовятся применить химическое оружие 11 мая. Об этом сообщил депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин со ссылкой на свои источники в городе.



Объектом атаки Лашин назвал предприятие «Азовсталь», где находятся украинские военные и, по неподтвержденным данным, гражданские лица.



Причина, по словам депутата, в том, что российские войска не могут справиться и «выкурить» украинских солдат территории «Азовстали» оружием, которое применялось против них ранее.



Напомним, что сегодня, 9 мая, группировка «ДНР» провела свой «парад» и зажгла вечный огонь в разрушенном российскими снарядами Мариуполе.



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