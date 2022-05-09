«ДНР» устроила шествие в разрушенном Мариуполе

9 мая в Мариуполе. Скриншот

Группировка «ДНР» провела свой «парад» в разрушенном Мариуполе. По проспекту Нахимова прошла колонна во главе с Денисом Пушилиным, рядом с ним присутствовал «мэр» Константин Ищенко и депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.



Как сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко, для участия в шествии оккупанты привезли людей из Новоазовска и Донецка.



«Преимущественно россияне. Выборочно привлекли стариков из Мариуполя. Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечены. Людей привлекают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов пищи», — написал он.



Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что «празднование» Дня победы в Мариуполе пока невозможно. Он также опроверг отправку в разрушенный Мариуполь официальной делегации на 9 мая.