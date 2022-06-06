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Россияне штурмуют Северодонецк, ВСУ держат оборону. В области много разрушений

06 июня 2022, 08:20

Россияне штурмуют Северодонецк, ВСУ держат оборону. В области много разрушений

Последствия обстрела Лисичанска. Фото: ОВА Последствия обстрела Лисичанска. Фото: ОВА

В Луганской области россияне штурмуют Северодонецк, много разрушений в Горской громаде. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, спасатели ликвидировали пожар на площади около 1000 квадратных метров в Лисичанске. Россияне обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей.

«Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские. Более серьезные разрушения в Горской громаде. Это 16 домов в Золотом, три — в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке», — проинформировал Гайдай.

Как отметил глава области, разрушения в Северодонецке сосчитать трудно, потому что там идут уличные бои.

«Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и глава государства, который посетил наши передовые позиции на Луганщине. Вследствие вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка», — перечислил Гайдай.

По его словам, оккупанты вели штурм в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.

«Всего за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения Противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат», — сообщил глава ОВА.

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