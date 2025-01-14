Голова Донецької адміністрації відповів, де мешкає

Філашкін розповів, що живе на Донеччині. Фото: скриншот з відео

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що продовжує проживати на території Донецької області. Про це він наголосив на брифінгу 14 січня.



«Я вам скажу, що це буде дуже цікаво і ворогу, де знаходиться очільник області» — заявив він.



Філашкін додав, що за останній рік змінив 5 місць свого знаходження в області.



«Я знаходжусь в області, нікуди не виїжджав. Команда наша працює, і сподіваюсь після нашої перемоги, коли вже буде власне житло, чи орендоване житло в Донецькій області, я всіх вас запрошую, будемо спілкуватися», — резюмував він.



Згідно з деклараціями за 2022 та за 2023 рік, Вадим Філашкін не має власного чи орендованого житла саме на Донеччині.



На брифінгу від 13 січня 2024 року, тобто рік тому, очільнику Донецької ВА вже ставили запитання стосовно того, де він мешкає. Тоді він також не відповів прямо, посилаючись на питання безпеки.



Нагадаємо, 12 грудня Кабінет міністрів України погодив призначення Вадима Філашкіна на посаду голови Донецької обласної військової адміністрації.