У Саратові горить нафтопереробний завод — ЗМІ

У російському Саратові палає нафтопереробний завод. Про це пише видання ASTRA, якому вдалося геолокувати місце пригоди завдяки відео.
«Завдяки черговому відео місце вдалося геолокувати за заводськими спорудами і трубами. Це вид на завод з південного боку», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Саратовський НПЗ переробляє нафту марки Юралс і нафту Саратовського родовища, що надходить трубопроводом, а також нафту оренбурзьких родовищ, що надходить по залізниці та водним транспортом.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ заявили про удар по нафтобазі та аеродрому в російському Енгельсі 14 січня.
Читайте також:"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше.