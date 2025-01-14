У Саратові горить нафтопереробний завод — ЗМІ

Завдяки відео вдалося встановити, що у російському Саратові горить нафтопереробний завод. Фото: ASTRA

У російському Саратові палає нафтопереробний завод. Про це пише видання ASTRA, якому вдалося геолокувати місце пригоди завдяки відео.

«Завдяки черговому відео місце вдалося геолокувати за заводськими спорудами і трубами. Це вид на завод з південного боку», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Саратовський НПЗ переробляє нафту марки Юралс і нафту Саратовського родовища, що надходить трубопроводом, а також нафту оренбурзьких родовищ, що надходить по залізниці та водним транспортом.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ заявили про удар по нафтобазі та аеродрому в російському Енгельсі 14 січня.