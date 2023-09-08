Прикордонники показали, як за допомогою FPV-дронів розбили два УАЗи ЗС РФ

На Куп'янському напрямку прикордонники атакували FPV-дронами вантажівки російських загарбників. Відео ударів опубліковано на Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

«Чого тільки не трапляється на фронті. Бійці «Сталевого кордону» примусили окупантів… ходити пішки. На Куп’янському напрямку їхні дрони підбили два УАЗи ворога. Прикордонники впевнені — до своєї могили загарбники дотопають і ногами», — підписали сюжет в ДПСУ.

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