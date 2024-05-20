У Довжанську (Свердловську) Луганської області ввечері 20 травня пролунало кілька вибухів. Окупаційна адміністрація «ЛНР» заявила про обстріл. Місцеві пабліки пишуть про задимлення на місці передбачуваних ударів.



Глава окупаційної адміністрації Леонід Пасічник заявив, що удар припав на склад паливно-мастильних матеріалів.



«Унаслідок ракетного удару із застосуванням касетних боєприпасів по Свердловську пошкоджено склад із ПММ. На місці вже працюють усі аварійні служби, усувають наслідки удару. Дані про постраждалих уточнюються», — заявив він.



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