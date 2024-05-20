Через російський обстріл загинув житель Херсона

Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпровському району Херсона, вбивши одного місцевого жителя. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Снаряди поцілили в одне з підприємств. Наразі відомо про одного загиблого та одного постраждалого. Від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Також внаслідок обстрілу травмовано 72-річного чоловіка», — написав Прокудін.
За словами голови обласної військової адміністрації, потерпілого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Наразі медики його обстежують.
Раніше стало відомо, що з тимчасової окупованої частини Херсонської області вдалося евакуювати чотирьох дітей.
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