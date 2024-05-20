Через російський обстріл загинув житель Херсона

Через російські обстріли загинув житель Херсона. Фото: кадр з відео

Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпровському району Херсона, вбивши одного місцевого жителя. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.







«Снаряди поцілили в одне з підприємств. Наразі відомо про одного загиблого та одного постраждалого. Від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Також внаслідок обстрілу травмовано 72-річного чоловіка», — написав Прокудін.



За словами голови обласної військової адміністрації, потерпілого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Наразі медики його обстежують.



Раніше стало відомо, що з тимчасової окупованої частини Херсонської області вдалося евакуювати чотирьох дітей.