В окупованій Горлівці під обстрілами постраждали 4 особи

В окупованій Горлівці угруповання «ДНР» заявило про чотирьох поранених місцевих жителів. Стверджується, що мирні мешканці постраждали внаслідок обстрілу.

Постраждалих було поранено у селищі шахти імені Румянцева та районі житлового масиву «Будівельник».



Як повідомлялося, Повітряні сили ЗСУ вночі та вранці збили 39 російських БПЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. Загалом Україну атакував 71 безпілотник. З них 21 безпілотник локально втрачено, 5 БПЛА повернулися до РФ.



Приватні будинки та адміністративні будинки на Донеччині стали мішенню російських військ 1 листопада. За добу окупанти 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомили в обласній військовій адміністрації.