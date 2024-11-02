Росія вранці обстріляла Херсонську область: загинула жінка, поранено дітей

На Херсонщині близько 9 години ранку російська армія вдарила з артилерії по Зеленівці. Відомо про загиблу та ще трьох постраждалих. Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, поранено двох дітей.



«Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона зазнала травм, несумісних із життям. Внаслідок обстрілу поранення дістали ще двоє дітей. Це — 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. У них діагностували вибухові травми, осколкові поранення та перелом. Їх госпіталізували до лікарні», — розповів Прокудін.



Також постраждала 67-річна жінка. У неї вибухова і черепно-мозкова травми, а також перелом гомілки.



За п'ятницю, 1 листопада, армія окупанта двічі вдарила балістикою по Херсону. Внаслідок обстрілу поранено вісім осіб.