В окупованій Горлівці знеструмлено близько 100 трансформаторних підстанцій — кілька районів без світла

Близько 100 трансформаторних підстанцій знеструмлено в окупованій Горлівці обстрілом.



«Внаслідок прильоту знеструмлено: 245 квартал, ЦМР, Виконком, 5 шах, частково, 88 квартал», — повідомив голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько.



Декілька районів міста залишилася без світла внаслідок удару, як стверджується, ЗСУ.



За даними окупаційної адміністрації, загалом знеструмлено 98 трансформаторних підстанцій.



Як повідомлялося, тривалий час знеструмлена північна та місцями східна частина Покровська. Крім того, електропостачання повністю відсутнє у місті Родинське, а також у семи населених пунктах громади.