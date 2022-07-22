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Россия отправила на войну в Украину уже почти 85% своей армии — Минобороны США

22 июля 2022, 20:58

Россия отправила на войну в Украину уже почти 85% своей армии — Минобороны США

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже задействовала почти 85% своей армии. При этом страна-агрессор потеряла убитыми тысячи лейтенантов и капитанов, сотни полковников и много генералов, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

«По словам чиновника, украинцы атакуют российские командные пункты, склады боеприпасов, объекты ПВО, радиолокационные узлы и узлы связи, а также позиции дальнобойной артиллерии. Это способствует более широкой оценке того, что Украине удалось добиться прогресса в борьбе с российскими войсками», — говорится в сообщении.

В Минобороны США считают, что оккупанты по-прежнему выпускают «десятки тысяч» артиллерийских снарядов каждые сутки, однако они не смогут долго продолжать в том же духе, поскольку «израсходовали много высокоточных боеприпасов», в связи с чем их атаки «становятся все глупее».

Кроме того, собеседник CNN отметил, что в данный момент Россия пока не вывела из строя ни одной системы HIMARS, но, вполне вероятно, что рано или поздно это может произойти.

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