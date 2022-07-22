Росія відправила на війну в Україну вже майже 85% своєї армії — Міноборони США

22 липня 2022, 20:58

Росія відправила на війну в Україну вже майже 85% своєї армії — Міноборони США

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже задіяла майже 85% своєї армії. При цьому країна-агресор втратила вбитими тисячі лейтенантів та капітанів, сотні полковників та багато генералів, передає CNN із посиланням на високопоставленого представника Міноборони США.

«За словами чиновника, українці атакують російські командні пункти, склади боєприпасів, об'єкти ППО, радіолокаційні вузли та вузли зв'язку, а також позиції далекобійної артилерії. Це сприяє ширшій оцінці того, що Україні вдалося досягти прогресу у боротьбі з російськими військами», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони США вважають, що окупанти, як і раніше, випускають «десятки тисяч» артилерійських снарядів кожної доби, проте вони не зможуть довго продовжувати в тому ж дусі, оскільки «витратили багато високоточних боєприпасів», у зв'язку з чим їхні атаки «стають дедалі дурнішими».

Крім того, співрозмовник CNN зазначив, що наразі Росія поки не вивела з ладу жодної системи HIMARS, але цілком імовірно, що рано чи пізно це може статися.

Читайте також:

Війна на виснаження: У США вважають, що Донбас не втрачено для України

Ще за темою

Організації
Міноборони США
Інше
Війна

Другие публикации

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:57
«ДНР» затвердила перелік ядерних матеріалів, які можуть перебувати у «держвласності»
16:48
В окупованому Херсоні жителі бойкотують російську систему освіти
16:16
Виїзд і в'їзд у захоплений військами РФ Маріуполь на вихідних буде закрито — Андрющенко
15:56
«ДНР»: За тиждень від обстрілу загинуло 19 людей, 39 поранено
15:07
Жителі захопленої армією РФ Горлівки повідомляють, що місто обстрілюють
14:33
В окупованому Херсоні стався потужний вибух
12:19
«ЛНР» повідомила, що готує дільниці до «референдуму»
11:27
«ДНР теж вирішила заблокувати Google
10:55
У Маріуполі внаслідок обстрілів зруйновано мозаїки Алли Горської
23:52
Список будинків під знесення у Маріуполі. Кремль готується до референдуму. Дайджест НД за день ►
17:20
Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ
16:53
Росія готується провести «референдум» на захоплених територіях України до 15 вересня — Bloomberg
16:07
Росія залишила окупований Сєвєродонецьк без лікарів
15:43
«ДНР» звинуватила чоловіка у «шпигунстві» та відправила на 16 років у в'язницю
14:44
Загарбники загнали військову техніку та вибухівку до машзалу енергоблоку ЗАЕС
Всі новини
22:46
Зеленський про «зернову угоду»: Військові запевнили у 100%-му контролі підходів до українських портів
21:57
Окупанти обстріляли центр Слов'янська, є поранені
21:25
ЄС виділить додаткову військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро
20:58
Росія відправила на війну в Україну вже майже 85% своєї армії — Міноборони США
20:19
В умовах військового стану: Кабмін затвердив пріоритети бюджету
19:39
Військових загроз немає: Начальник української розвідки прокоментував угоду про вивезення зерна
18:59
ЗСУ відбили чергові атаки окупантів на Донбасі — Генштаб
18:30
У Туреччині підписано угоди щодо розблокування експорту українського зерна
17:57
«ДНР» затвердила перелік ядерних матеріалів, які можуть перебувати у «держвласності»
17:27
У лавах окупантів назріває розкол між росіянами та «героями» «Л-ДНР» — Арестович
16:59
Росія вивозить сталь із Маріуполя, яку вже сплатили в ЄС та Британії — «Метінвест»
16:48
В окупованому Херсоні жителі бойкотують російську систему освіти
16:47
Корбан не зміг в'їхати в Україну за своїм паспортом
16:17
Як знятись з обліку, якщо переселенець виїхав за кордон, пояснили правозахисники
16:16
Виїзд і в'їзд у захоплений військами РФ Маріуполь на вихідних буде закрито — Андрющенко
Всі новини
ВІДЕО
У Костянтинівці показали дві школи, зруйновані обстрілами
22 липня, 14:07
Список будинків під знесення у Маріуполі. Кремль готується до референдуму. Дайджест НД за день ►
21 липня, 23:52
Забиратимуть квартири та будинки? Навіщо «ДНР» реєстрація житла у Маріуполі
21 липня, 21:34

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти