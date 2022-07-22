Росія відправила на війну в Україну вже майже 85% своєї армії — Міноборони США

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже задіяла майже 85% своєї армії. При цьому країна-агресор втратила вбитими тисячі лейтенантів та капітанів, сотні полковників та багато генералів, передає CNN із посиланням на високопоставленого представника Міноборони США.



«За словами чиновника, українці атакують російські командні пункти, склади боєприпасів, об'єкти ППО, радіолокаційні вузли та вузли зв'язку, а також позиції далекобійної артилерії. Це сприяє ширшій оцінці того, що Україні вдалося досягти прогресу у боротьбі з російськими військами», — йдеться у повідомленні.



У Міноборони США вважають, що окупанти, як і раніше, випускають «десятки тисяч» артилерійських снарядів кожної доби, проте вони не зможуть довго продовжувати в тому ж дусі, оскільки «витратили багато високоточних боєприпасів», у зв'язку з чим їхні атаки «стають дедалі дурнішими».



Крім того, співрозмовник CNN зазначив, що наразі Росія поки не вивела з ладу жодної системи HIMARS, але цілком імовірно, що рано чи пізно це може статися.