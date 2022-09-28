Полицейские опубликовали видео последствий обстрела Красногоровки

Последствия обстрела Красногоровки. Скриншот

Российские оккупанты авиаударом уничтожили полицейскую станцию в Красногоровке. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.







Отмечается, что оккупанты обстреляли расположение правоохранителей двумя ракетами.



«Сотрудников спасла пересменка – в момент взрыва они находились за пределами здания. Оккупационная армия лишила полицейских места дислокации, однако они остались в Красногоровке и продолжают документировать военные преступления РФ, вывозить раненых и доставлять жителям гуманитарную помощь», - заявили полицейские.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что российские войска атаковали 19 населенных пунктов Донбасса за минувшие сутки.