Поліцейські опублікували відео наслідків обстрілу Красногорівки

Російські окупанти авіаударом знищили поліцейську станцію у Красногорівці. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.







Зазначається, що окупанти обстріляли розташування правоохоронців двома ракетами.



«Співробітників врятувала перезмінка - в момент вибуху вони перебували поза межами будівлі. Окупаційна армія позбавила поліцейських місця дислокації, проте вони залишилися в Красногорівці та продовжують документувати воєнні злочини рф, вивозити поранених і доставляти жителям гуманітарну допомогу», - заявили поліцейські.

Раніше у Національній поліції України повідомили, що російські війська атакували 19 населених пунктів Донбасу за минулу добу.