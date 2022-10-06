Гріються на трубі: Як виглядає «табір» мобілізованих «ЛНР» у Щасті

У Щасті Луганської області утворено «табір» мобілізованих угрупованням «ЛНР». Їх окупанти звинувачують у дезертирстві, і загрожують покаранням. Як виглядає «поселення», показав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



За його словами, «мобікі» змушені грітися теплотрасою.



«Ті, хто вижив у Лимані, разом зі своїми сім'ями, тепер живуть просто неба, гріються на трубі, ведуть побут у мальовничому Щасті», — зазначив Гайдай.

Нагадаємо, окупанти тримають близько 200 добровольців та мобілізованих, які вийшли з Дробишево — днями звільненого українськими силами. «Військовим» з угруповання «ЛНР», серед яких є й незаконно відправлені на фронт, наказали залишити позиції. Після цього з Лимана їх відвезли до Щастя. Тепер луганчан тримають просто неба, без їжі та води, звинувачуючи в дезертирстві. Їм загрожують убивством чи ув'язненням на 15 років.



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