Эпицентр — Бахмут и Соледар: В Минобороны рассказали об ожесточенных боях на фронте

Донецкое направление остается самым сложным участком фронта. В районе Бахмута и Соледара продолжаются интенсивные бои. Об этом в эфире телемарафона сообщила замминистра обороны Анна Маляр.



По ее словам, были периоды, когда Минобороны ежедневно давало новости — в том числе об освобождении населенных пунктов от оккупантов. Сейчас же период активной обороны.



«Эпицентром на этой неделе являются Бахмут и Соледар и вообще Донецкое направление», — пояснила Маляр.



Также замминистра уточнила, что ВСУ отбивают десятки атак противника за сутки. Происходит движение обеих сторон. И если россияне продвигают вперед, украинские военные реагируют на ситуацию, возвращая контроль. Все это — в динамике.



Маляр подчеркнула, что оккупанты активно пытаются выйти на границы Донецкой области и назвала бои в том регионе ожесточенными.



Вместе с тем, рассказывая в целом о ситуации на фронте, замминистра отметила, что ВСУ закрепляются на освобожденных территориях. Там проводятся стабилизационные мероприятия. И далее Силы обороны готовятся к наступлению.

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