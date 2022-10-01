На Донетчине обстрелы — от Угледара до Соледара

В Донецкой области этой ночью российские силы вели обстрелы на разных участках фронта — от Угледара до Соледара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Волновахском направлении под обстрел попал Угледар, известно об одном раненом. Также россияне стреляли по окрестностям Павловки, Водяного и Богоявленки… На Донецком направлении пострадали Красногоровка в Марьинской громаде, Бердичи в Очеретинской громаде и Авдеевка. В Бердичах есть раненый», — рассказал Кириленко.



По его словам, на Горловском направлении обстрелам подверглись Бахмутское и Прасковьевка Соледарской громады и Ивановское Бахмутской громады, где ранен один человек.



«Также накануне вечером враг обстрелял Константиновку — разрушен частный дом», — проинформировал глава области.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донетчины в результате обстрелов за сутки погибли четыре человека. Еще шесть были ранены.



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