Епіцентр — Бахмут і Соледар: У Міноборони розповіли про запеклі бої на фронті

Донецький напрямок залишається найскладнішою ділянкою фронту. У районі Бахмута та Соледара продовжуються інтенсивні бої. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, були періоди, коли Міноборони щодня давало новини, зокрема про звільнення населених пунктів від окупантів. Нині ж період активної оборони.
«Епіцентром цього тижня є Бахмут і Соледар та взагалі Донецький напрямок», — пояснила Маляр.
Також заступниця міністра уточнила, що ЗСУ відбивають десятки атак супротивника за добу. Відбувається рух обох сторін. І якщо росіяни просуваються вперед, то українські військові реагують на ситуацію, повертаючи контроль. Все це — у динаміці.
Маляр наголосила, що окупанти активно намагаються вийти на кордони Донецької області та назвала бої у тому регіоні запеклими.
Водночас, розповідаючи загалом про ситуацію на фронті, заступниця міністра зазначила, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях. Там проводяться стабілізаційні заходи. І далі Сили оборони готуються до наступу.
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