От Курахово до Соледара: Кириленко рассказал, что разрушили оккупанты

Последствия обстрела Бахмута. Фото: ОВА

В Донецкой области ночь прошла неспокойно на многих участках фронта — от Курахово до Соледара. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«По Курахово россияне нанесли ракетный удар, попали в частный дом и дорогу. Ночью были одиночные "прилеты" по старой части Авдеевки, к утру — массированный артобстрел центра города. В Константиновской громаде под обстрел попал элеватор, объемы разрушений еще устанавливаем», — проинформировал руководитель ОВА.



По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.



«Россияне много стреляли в Бахмутском районе: в Бахмутской, Соледарской и Светлодарской громадах. В Бахмуте враг попал во Дворец культуры имени Мартынова. Сейчас на месте работают спасатели. Ночью под огонь попал Соледар, поврежден спортивный комплекс. Также на территории громады поврежден частный дом в Парасковеевке. В Светлодарской громаде от обстрелов страдают Отрадовка и Майорск — информация о пострадавших не поступала», — перечислил Кириленко.

Напомним, за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли семь мирных жителей. Еще два человека ранены.



Смотрите также:



