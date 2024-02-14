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Армия РФ атаковала Херсон: повреждены две котельные

14 февраля 2024, 09:30

Армия РФ атаковала Херсон: повреждены две котельные

Сегодня ночью в результате вражеских обстрелов были повреждены теплотрассы на двух котельных ГКП «Херсонтеплоэнерго». Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

«Благодаря оперативности и профессионализму коммунальщиков одна уже восстановлена. Работники КП выполняют аварийный ремонт для скорейшего подключения 15-ти многоквартирных домов в Корабельном и частично Центральном районах города», — написал Мрочко.

По информации АО «Херсоноблэнерго», с 09.00 до 14.00 будут выполняться аварийно-восстановительные работы в Корабельном районе.

Также согласно начальнику Херсонской ГВА, временно прекратится работа двух котельных в Шуменском микрорайоне, а это 66 домов. Возобновление подачи тепла запланировано после обеда — в 14:00.

Напомним, 13 февраля, в результате обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск получила ранение 60-летняя женщина. 

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