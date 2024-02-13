Российские военные атаковали Херсон: под обстрел попал троллейбус, ранена женщина

Обстрел Херсона оккупантами. Фото: Telegram / Херсонская ОВА

Сегодня, 13 февраля, в результате обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск получила ранение 60-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«В момент вражеской атаки она находилась на улице. Ее состояние врачи оценивают как легкое. Необходимая медпомощь оказывается травмированной. Информация уточняется», — заявил Мрочко.



Он также добавил, что противник нанес несколько ударов по разным районам Херсона. В результате очередного обстрела с временно оккупированного левого берега в центральной части города был поврежден троллейбус КП «Херсонэлектротранс».



Отмечается, что никто из пассажиров и работников КП не был ранен. Напомним, этой ночью российские войска убили пожилую жительницу села Львово.



По словам главы Херсонской ОВА, оккупанты ранее обстреляли населенный пункт около часу ночи. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 83-летняя женщина.



«Мои соболезнования родным погибшей…», — написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



Ранее армия России атаковала центр города Херсона, нанеся вред исторической части и жилой застройке, а также самим херсонцам.