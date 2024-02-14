Армія РФ атакувала Херсон: пошкоджено дві котельні

Сьогодні вночі внаслідок російських обстрілів було пошкоджено теплотраси на двох котельнях МКП «Херсонтеплоенерго». Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Завдяки оперативності та професіоналізму комунальників одну вже відновлено. Наразі працівники КП виконують аварійний ремонт для найскорішого підключення 15 багатоквартирних будинків у Корабельному та частково Центральному районах міста», — написав Мрочко.



За інформацією АТ «Херсонобленерго», з 09.00 до 14.00 виконуватимуться аварійно-відновлювальні роботи у Корабельному районі.



Також згідно з начальником Херсонської МВА, тимчасово припиниться робота двох котелень у Шуменському мікрорайоні, а це 66 будинків. Відновлення подачі тепла заплановано після обіду – о 14:00.



Нагадаємо, 13 лютого, внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ зазнала поранення 60-річна жінка.