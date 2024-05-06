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Окупанти проводять передислокацію для можливого наступу на Харків — ISW

06 травня 2024, 12:48

Окупанти проводять передислокацію для можливого наступу на Харків — ISW

Російські військові передислокували батальйон 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) до Курської області в межах накопичення сил для можливої майбутньої наступальної операції на північний схід України та місто Харків, а також формують Північне угруповання військ на Бєлгородсько-Харківському напрямку, – повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські військові зосередили у Бєлгородській області понад 31 тис. військовослужбовців; понад 10 тис. – у Курській області та понад 8 тис. – у Брянській області», — йдеться у зведенні за 5 травня.

При цьому аналітики вважають, що російське Північне угруповання військ не зможе провести успішної наступальної операції із захоплення Харкова. «ISW продовжує вважати, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення міста, але російський наступ на Харків та Суми призведе до відволікання українських сил з інших важливіших ділянок лінії фронту», — наголошується у зведенні.

В ISW зазначають, що Україні слід якнайшвидше перехопити ініціативу в усьому театрі військових дій, оскільки передача такої ініціативи Росії у 2024 році надасть останній переваги. Проте раніше офіційні особи США виступали за те, щоб Україна проводила у 2024 році активну оборону та готувалася до контрнаступу у 2025 році.

«Українська активна оборона 2025 року поступиться ініціативою в усьому театрі військових дій російським військам більш ніж на рік», — переконані аналітики.

Наголошується, що можливості України у звільненні своєї території та проведпенні контрнаступальних операцій залежать від низки досі не прийнятих рішень на Заході, в РФ та Україні, «а будь-які зовнішні спроби нав'язати графік українських контрнаступальних операцій ігнорують реальність бойової ситуації».

Нагадаємо, російські війська окупували Кислівку на Харківщині.

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