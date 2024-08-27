В оккупированном Донецке ищут подрядчика, который украл деньги, оставив несколько кварталов без воды

Один из подрядчиков по выполнению строительных работ в Донецке скрылся с деньгами, не доделав заказ, утверждают в группировке «ДНР». Главе группировки Денису Пушилину доложили на камеру, почему несколько кварталов в Калининском районе имеют перебои с водой из-за слабого напора.



Рядом с «администрацией» района разрыт грунт, там должны были обустроить водовод. Однако работы остались невыполненными.



«До начала "СВО" тут хорошо работал подрядчик, который прокладывал водовод на ул. Краснодонской. Началась "СВО" ребята разъехались… Мы его объявили в розыск, а деньги надо выделять заново», — сказал руководитель Калининского района Василий Ткачук.



Какую сумму украл подозреваемый и сколько нужно выделить на завершение работ теперь, — «чиновники ДНР» не указали.