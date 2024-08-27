В окупованому Донецьку шукають підрядника, який увкрав гроші, залишивши кілька кварталів без води

Один із підрядників з виконання будівельних робіт у Донецьку втік із грошима, не доробивши замовлення, стверджують в угрупуванні «ДНР». Голові угрупування Денису Пушиліну доповіли на камеру, чому кілька кварталів у Калінінському районі мають перебої з водою через слабкий натиск.



Поруч із «адміністрацією» району розрито ґрунт, там мали облаштувати водовід. Проте роботи залишилися невиконаними.



«До початку „СВО” тут добре працював підрядник, який прокладав водовід на вул. Краснодонській. Почалася "СВО" хлопці роз'їхалися... Ми його оголосили у розшук, а гроші треба виділяти наново», — сказав керівник Калінінського району Василь Ткачук.



Яку суму вкрав підозрюваний і скільки потрібно виділити на завершення робіт, — «чиновники ДНР» не вказали.