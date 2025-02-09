За сутки армия РФ атаковала три района Донетчины: есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные военные войска за прошедшие сутки, 8 февраля, обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Под удар попали три района, в результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Покровский район. В Мирнограде повреждено авто. В Покровске ранены 4 человека, повреждены 4 многоэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто; в Гришино повреждены 6 частных домов. В Малиновке и Федоровке Гродовской громады повреждены 4 дома.





Краматорский район. В Заречном Лиманской громады повреждены 3 дома. В Константиновке ранен человек, повреждены 22 частных дома, 3 линии электропередач и 3 газопровода; в Иванополье повреждены 2 дома и газопровод.





Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 8 февраля, атаковала Покровск и Константиновку Донецкой области. В результате ударов пять человек пострадали.