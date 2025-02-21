На Киевщине задержали наемников РФ, готовивших теракт у ТЦК. Фото: Нацполиция

Полиция Киевщины и СБУ предотвратили теракт, который планировали двое наемников по заказу спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.







Фигуранты готовили самодельное взрывное устройство для подрыва ТЦК и других госучреждений. В их жилье на Обуховщине обнаружили два килограмма взрывчатки, металлические болты, гвозди, огнетушитель-контейнер, а также телефон с перепиской с куратором и инструкцией по изготовлению взрывчатки.

Задержаны 27-летний житель Днепропетровской области и его сообщница из Киевской области. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области прогремел взрыв. Инцидент произошел возле ТЦК.