На Київщині затримали найманців РФ, які готували теракт біля ТЦК. Фото: Нацполіція

Поліція Київщини та СБУ запобігли теракту, який планували двоє найманців на замовлення спецслужб РФ. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.







Фігуранти готували саморобний вибуховий пристрій для підриву ТЦК та інших держустанов. У їхньому помешканні на Обухівщині виявили два кілограми вибухівки, металеві болти, цвяхи, вогнегасник-контейнер, а також телефон із листуванням із куратором та інструкцією з виготовлення вибухівки.

Затримано 27-річного жителя Дніпропетровської області та його спільницю з Київської області. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, У середу, 5 лютого, у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області пролунав вибух. Інцидент стався біля ТЦК.