Возле ТЦК в Каменец-Подольском прогремел взрыв: сообщают о погибшем и раненых

Возле здания ТЦК в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области сегодня днём прогремел взрыв. Предварительно, есть погибший и раненые. Фото: Полиция Хмельницкой области

В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области прогремел взрыв. Инцидент произошел возле ТЦК. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области в Фейсбуке.

Как сообщают местные СМИ, предварительно, погиб мужчина. Также известно, что четыре человека ранены.

В полиции уточнили, что взрыв произошел вблизи местного ТЦК около 13:00.

«Сейчас на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено позже», — сказано в сообщении.

Там также показали первые кадры с места происшествия.

Пока ни полиция, ни представители ТЦК официально не подтвердили информацию о погибшем и раненых.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агентурную группу РФ, причастную к теракту возле здания ТЦК в Павлограде 2 февраля.