СБУ и Нацполиция сорвали теракты РФ в Одесской области: готовился взрыв у райотдела полиции

Подозреваемый в подготовке теракта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентурную группу российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области. Об этом информирует пресс-центр СБУ.



«Злоумышленников задержали, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции. По материалам дела, террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно осуществить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)», — говорится в отчете спецслужбы.



Как установило расследование, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели 4 канистры бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.

Материалы для подготовки взрывов в Одесской области. Фото: СБУ

Правоохранители задержали злоумышленников на этапе подготовки к теракту. На их след удалось выйти во время расследования другого преступления — убийства волонтера из Одесской области, которое произошло 20 января этого года.



Тогда злоумышленники подожгли авто местного активиста возле его дома, а когда он вышел тушить пожар — активировали СВУ, спрятанный в лежащем рядом рюкзаке.

Материалы для подготовки взрывов в Одесской области. Фото: СБУ

У задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений. По данным следствия, злоумышленниками оказалось трое наркозависимых в возрасте от 23 до 45 лет, а также их 46-летний сообщник, который ранее отбывал наказание за кражи и разбой.

Один из подозреваемых в подготовке теракта. Фото: СБУ

Установлено, что рецидивист действовал отдельно от остальной группы и отвечал за изготовление СВУ и их закладки в тайники. Сейчас задержанные получили подозрение по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).



Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.