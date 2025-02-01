В Киеве задержали львовянку, которая готовила теракт против СБУ

Служба безопасности Украины задержала 22-летнюю жительницу Львова по подозрению в подготовке масштабного теракта в центре Киева. По данным следователей, девушка должна была заложить взрывчатку возле здания одного из подразделений СБУ.



По данным СБУ, девушка, которую РФ завербовала в Telegram, готовила подрыв взрывчатки возле здания одного из подразделений СБУ в центре столицы. Отмечается, что «эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города».



Сообщается, что на месте происшествия у задержанной найдена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Подозреваемая — наркозависима. Она искала «быстрые» деньги на социальных сетях. По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заблаговременно арендовал для нее квартиру в центре города. После заселения во временное жилье она забрала через курьерскую доставку миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе. С помощью удаленного доступа сотрудники спецслужб РФ получили возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотели зафиксировать последствия теракта.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу «на горячем», когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.



Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.