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В России приговорили украинца к 10 годам за донат «Азову»

01 апреля 2025, 12:26

В России приговорили украинца к 10 годам за донат «Азову»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Запорожской области Станислава Руденко к 10 годам лишения свободы за «содействие терроризму». Об этом сообщает ASTRA.

По данным российской прокуратуры, в ноябре 2023 года Руденко перевел 5 тысяч гривен (около 120 долларов) на покупку квадрокоптеров для батальона «Азов».

Обвиняемый является гражданином Украины, о наличии у него паспорта РФ не сообщается. Согласно приговору, три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся семь — в колонии строгого режима.

Ранее Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону сегодня, 26 марта, вынес приговор 23 украинцам, связанным с полком «Азов».

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