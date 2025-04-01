В России приговорили украинца к 10 годам за донат «Азову»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Запорожской области Станислава Руденко к 10 годам лишения свободы за «содействие терроризму». Об этом сообщает ASTRA.



По данным российской прокуратуры, в ноябре 2023 года Руденко перевел 5 тысяч гривен (около 120 долларов) на покупку квадрокоптеров для батальона «Азов».



Обвиняемый является гражданином Украины, о наличии у него паспорта РФ не сообщается. Согласно приговору, три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся семь — в колонии строгого режима.

Ранее Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону сегодня, 26 марта, вынес приговор 23 украинцам, связанным с полком «Азов».