Ростовскую область РФ массированно атаковали дроны: есть пострадавшие и повреждения

Ростовскую область атаковали дроны. Фото: скриншот с видео

В ночь на 22 марта Ростовскую область Российской Федерации атаковали беспилотники. Под удар попали пять территорий региона, зафиксированы попадания в жилые дома. Есть пострадавшие. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.



Как отмечается, ПВО работала в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.





Слюсарь рассказал, что в Ростове-на-Дону поврежден многоэтажный дом — выбиты стекла и рамы на нескольких этажах. В результате инцидента двое людей пострадали, также медики оказали помощь еще нескольким жильцам.



Кроме того, в Сальске из-за падения беспилотника разбиты стекла в магазине, художественном музее и многоквартирном доме. Никто не пострадал.



В оборонном ведомстве РФ написали, что этой ночью ПВО сбила 47 дронов.



Ранее мы писали, что ночью 20 марта в результате атаки беспилотников поражен склад авиационных боеприпасов на военном аэродроме в городе Энгельс Саратовской области РФ.