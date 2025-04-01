У Росії засудили українця до 10 років за донат «Азову»

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив жителя Запорізької області Станіслава Руденка до 10 років позбавлення волі за «сприяння тероризму». Про це повідомляє ASTRA.



За даними російської прокуратури, у листопаді 2023 року Руденко переказав 5 тисяч гривень (близько 120 доларів) на купівлю квадрокоптерів для батальйону «Азов».



Обвинувачений є громадянином України, про наявність у нього паспорта РФ не повідомляють. Згідно з вироком, три роки він проведе у в'язниці, а сім, що залишилися — у колонії суворого режиму.

Раніше Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону сьогодні, 26 березня, виніс вирок 23 українцям, пов'язаним із полком «Азов».