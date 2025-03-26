К срокам до 23 лет приговорил российский суд украинцев из «Азова»

Ростовский суд приговорил 23 украинцев из «Азова» к срокам до 23 лет. Скриншот

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону сегодня, 26 марта, вынес приговор 23 украинцам, связанным с полком «Азов». Двенадцать человек получили от 13 до 23 лет колонии строгого режима, еще 11 заочно осуждены — их обменяли до приговора, пишет «Медиазона».

Суд признал их виновными в насильственном захвате власти, организации деятельности «террористической организации» и обучении для террористической деятельности.

Один фигурант, водитель Александр Ищенко, умер в СИЗО в июле 2024 года. Другие к моменту полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году уже не служили в армии или полку, а имели гражданские профессии — среди фигурантов дела, кроме женщин-поварих, были разнорабочий, бывший кинолог, водители.

Кроме того, обвиняемые не раз заявляли о фальсификации их показаний, допросах без адвокатов, унизительном обращении, отказе в медпомощи и пытках.

«Я увидел мешки на головах, провода на разных конечностях тела, сломанные ребра, отбитые почки, люди, забитые до смерти, голод больше года, никакой медицинской помощи, люди гнили, ноги, руки, вши, клопы, два раза душ за год, в который мы сходили — ушли грязнее, чем пришли, еще и побитые», — сказал в последнем слове один из приговоренных Никита Тимонин.