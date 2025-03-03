Беспилотники массированно атаковали нефтебазу в Ростовской области: возник пожар, его не могут потушить из-за сильного огня

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Фото: соцсети

Вечером 3 марта дроны атаковали нефтебазу в поселке Чертково Ростовской области РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.



В прокремлевском Телеграм-канале Baza заявили, что в результате атаки начался пожар.



Сотрудники российского МЧС приступили к тушению пожара, но из-за сильного огня сделать это пока трудно.



Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на Чертковский район и заявил, что она была массированной.



«Произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется», – сказал Слюсарь.

Напомним, что украинские пограничники уничтожили танки, артиллерию и пункт управления БПЛА россиян на Краматорском направлении.