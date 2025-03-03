Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Беспилотники массированно атаковали нефтебазу в Ростовской области: возник пожар, его не могут потушить из-за сильного огня

03 марта 2025, 22:04

Беспилотники массированно атаковали нефтебазу в Ростовской области: возник пожар, его не могут потушить из-за сильного огня

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Фото: соцсети Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Фото: соцсети

Вечером 3 марта дроны атаковали нефтебазу в поселке Чертково Ростовской области РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.

В прокремлевском Телеграм-канале Baza заявили, что в результате атаки начался пожар.

Сотрудники российского МЧС приступили к тушению пожара, но из-за сильного огня сделать это пока трудно.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на Чертковский район и заявил, что она была массированной.

«Произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется», – сказал Слюсарь.

Напомним, что украинские пограничники уничтожили танки, артиллерию и пункт управления БПЛА россиян на Краматорском направлении.

ТЕГИ

Места
Ростовская область
Прочее
Пожар Эвакуация Война нефтебаза Атака БПЛА
Организации
МЧС РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: Подготовка встречи Путина и Трампа будет ускорена. Удар по Харькову
09:15
В Крыму Росгвардия охраняет раненых, чтобы они не сбежали
08:56
В Мариуполе оккупанты требуют плату за место на кладбище
15:59
МАГАТЭ впервые провело ротацию сотрудников ЗАЕС через оккупированные территории: в МИД отреагировали
15:50
Пропавшие после бунта: российских военных насильно отправили в оккупированный Луганск
14:48
«ДНР» установила единый тариф на жилье: люди возмущены
18:18
Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС
17:27
В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список
14:38
Партизаны подорвали автомобиль с сотрудником ФСБ в оккупированном Мариуполе: он в реанимации
13:06
ВСУ атаковали важные объекты РФ и склад хранения боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
11:53
В Лисичанске оккупанты попытались подать воду: в городе ряд порывов и замерзли трубы – ОВА
10:41
ФСБ усилила репрессии в оккупированном Мариуполе: в «АТЕШ» рассказали, с чем это связано
23:00
Главное за день: Россия предложила США потенциальное соглашение. Удар по Константиновке
16:28
Бывшего судью из Новоазовска приговорили к 15 годам лишения свободы
16:00
Пропаганда под видом игры: донецким школьникам дали пострелять по чучелам с лицами западных политиков
15:49
В Мариуполе российские захватчики вернули название улицы Азовстальской
13:46
Россия создала новый фильтрационный лагерь на оккупированной территории
13:37
Дрон повредил радиолокационную станцию ПВО РФ в оккупированном Крыму
13:17
Спикер Путина назвал аннексированные территории Украины «неотъемлемой частью» РФ
11:42
Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины
все новости
23:11
В Белогоровке сложная ситуация: украинским войскам тяжело проводить ротацию – ВСУ
23:00
Главное за день: Подготовка встречи Путина и Трампа будет ускорена. Удар по Харькову
22:41
Под Покровском российские войска хотят пересечь и взять под контроль трассу на Днепр – ВСУ
22:04
Беспилотники массированно атаковали нефтебазу в Ростовской области: возник пожар, его не могут потушить из-за сильного огня
21:36
Сырский рассказал, в битве за какой город Россия понесла наибольшие потери
20:37
Пограничники уничтожили танки, артиллерию и пункт управления БПЛА россиян на Краматорском направлении
19:30
В ГУР назвали количество российских военных, которые принимают участие в войне против Украины
18:41
Российская армия изменила тактику наступления в Торецке – ВСУ
17:33
Украинские снайперы уничтожили группы российских военных на Покровском направлении: кадры
17:15
В Британии заявили о нескольких предложениях по возможному прекращению огня в Украине
17:05
Силы обороны сбили «Шахед» из зенитной установки ЗУ-23-2
16:33
ВСУ уничтожили операторов вражеских дронов ударом FPV
16:31
Российская армия продвинулась под Покровском и в Луганской области – DeepState
16:20
Defense Express: Какие виды оружия и сколько США могут заблокировать для Украины
15:40
Удар баллистикой по полигону на Днепропетровщине: Сырский раскрыл детали
15:40
В Каменском взорвался завод «Каметсталь»: причина – авария
15:39
Дональд Трамп пообещал завтра вечером рассказать «всё как есть»
14:45
Минобороны выделит 7,7 млрд грн на топливо для армии
14:17
Сколько ракет, дронов и авиабомб запустила российская армия за неделю: ответ Зеленского
13:53
В Твери сожжен командный пункт ПВО С-300
все новости
ВИДЕО
Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Фото: соцсети Беспилотники массированно атаковали нефтебазу в Ростовской области: возник пожар, его не могут потушить из-за сильного огня
03 марта, 22:04
Уничтоженный российский танк на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Пограничники уничтожили танки, артиллерию и пункт управления БПЛА россиян на Краматорском направлении
03 марта, 20:37
Российский военный в прицеле снайпера НГУ. Фото: кадр из видео Украинские снайперы уничтожили группы российских военных на Покровском направлении: кадры
03 марта, 17:33
СОУ сбили «Шахед» из зенитной установки ЗУ-23-2. Фото: кадр из видео Силы обороны сбили «Шахед» из зенитной установки ЗУ-23-2
03 марта, 17:05
В Каменском произошел взрыв на заводе «Каметсталь». Фото: кадр из видео В Каменском взорвался завод «Каметсталь»: причина – авария
03 марта, 15:40
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Сколько ракет, дронов и авиабомб запустила российская армия за неделю: ответ Зеленского
03 марта, 14:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор