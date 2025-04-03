ВСУ остановили штурм на Донетчине: много погибших оккупантов

Оккупанты проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка. Фото: скриншот

Российские военные штурмовали в районе Андреевки Донецкой области. Однако Силы обороны нанесли удар по российской бронетехнике, среди оккупантов есть погибшие. Об этом сообщили в пресс-службе.



«Результат эффективных действий украинских воинов — подтвержденные потери противника в бронетехнике: поражено — 12 единиц, из них полностью уничтожено — 7», — говорится в сообщении.



Потери в живой силе: 18 человек ликвидированы, еще 7 — ранены.



В Генштабе не сообщили, когда произошел штурм.



Ранее мы писали, что пилоты подразделения БПЛА «Феникс» бригады «Помста» ГПСУ уничтожили российские цели вблизи Серебрянского леса в Луганской области.