Пилоты дронов уничтожили «Град», мост и склады российской армии в Луганской области

Удар по российской цели на Луганщине. Фото: кадр из видео

Пилоты подразделения БПЛА «Феникс» бригады «Помста» ГПСУ уничтожили российские цели вблизи Серебрянского леса в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



В результате боевой работы украинские бойцы уничтожили РСЗО «Град», 120-мм миномет, разборный наплавной мост, две боевые машины пехоты, 19 военных грузовиков, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Напомним, что украинские пограничники остановили штурм и уничтожили бронетехнику армии РФ на Донетчине.