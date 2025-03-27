«Более 200 штурмов в сутки»: на многих участках фронта существенно растет напряжение – DeepState

Динамика штурмов армии РФ. Фото: DeepState

Более 200 штурмовых действий российской армии в сутки фиксируется два дня подряд. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Существенно растет напряжение на многих участках фронта, где активизировались подразделения ВС РФ, нарастившие активность за март – за неполных 26 дней этого месяца на 17% больше атак, чем за 28 дней февраля.



Оккупанты сохраняют наибольшую активность в Курской области и приграничных районах, на Лиманском, Покровском и Времевском направлениях.



«Отдельно хотим выделить динамику штурмовых действий врага на Покровском отрезке. В первых числах марта интенсивность наступательных действий противника снизилась ориентировочно вдвое по сравнению с февралем и почти в четыре раза по сравнению с январем. Однако уже во второй половине марта, согласно данным Генштаба ВСУ, интенсивность выросла и составляет более половины от той, которая была в январе. К тому же динамика продолжает пока расти», – отметили в DeepState.

Напомним, что ВСУ отбросили российскую армию под Покровском.