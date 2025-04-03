ЗСУ зупинили штурм на Донеччині: багато загиблих окупантів

Окупанти проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка. Фото: скріншот

Російські військові штурмували у районі Андріївки Донецької області. Однак Сили оборони завдали удару по російській бронетехніці, серед окупантів є загиблі. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



«Результат ефективних дій українських воїнів — підтверджені втрати противника в бронетехніці: уражено — 12 одиниць, з них повністю знищено — 7», — йдеться у повідомленні.



Втрати живої сили: вбиті 18 солдатів РФ, ще сім поранені.



У Генштабі не повідомили, коли відбувся штурм.



Раніше ми писали, що пілоти підрозділу БПЛА Фенікс бригади Помста ДПСУ знищили російські цілі поблизу Серебрянського лісу в Луганській області.