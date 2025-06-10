Три человека погибли в ДТП в Покровском районе

В Покровском районе произошла авария. Фото: ГСЧС

Вблизи города Белицкое Покровского района Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«9 июня в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи г. Белицкое Покровского района», — говорится в сообщении.





В ведомстве сообщили о трех жертвах, погибшую женщину зажало в изуродованном легковом автомобиле. На месте происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшей и передали полиции.



Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.



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