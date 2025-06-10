Троє людей загинули в ДТП у Покровському районі

Поблизу міста Білицьке Покровського району Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули троє людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«9 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу м. Білицьке Покровського району», — йдеться у повідомленні.
У відомстві повідомили про три жертви, загиблу жінку затиснуло в понівеченому легковому автомобілі. На місці події рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої та передали поліції.
Причини та обставини події встановлюються фахівцями.
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