Троє людей загинули в ДТП у Покровському районі

У Покровському районі сталася аварія. Фото: ДСНС

Поблизу міста Білицьке Покровського району Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули троє людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«9 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу м. Білицьке Покровського району», — йдеться у повідомленні.





У відомстві повідомили про три жертви, загиблу жінку затиснуло в понівеченому легковому автомобілі. На місці події рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої та передали поліції.



Причини та обставини події встановлюються фахівцями.



Раніше ми писали, що у Слов'янську на вулиці Вокзальній сталася ДТП — п'яний водій на автомобілі ВАЗ врізався у тролейбус.