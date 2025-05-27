В Славянске пьяный водитель въехал в троллейбус

В Славянске легковой автомобиль врезался в троллейбус. Фото: Патрульная полиция Краматорска и Славянска

В Славянске по улице Вокзальной произошло ДТП — пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался в троллейбус. Об этом сообщила патрульная полиция Краматорска и Славянска.

«На днях патрульные получили вызов о ДТП по улице Вокзальной в Славянске. На месте происшествия инспекторы обнаружили автомобили ВАЗ-21103 и городской троллейбус. Оказалось, что водитель авто ВАЗ, двигаясь в направлении улицы Центральной, не выбрал безопасную скорость движения, не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с коммунальным транспортом, который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки документов патрульные обнаружили у водителя ВАЗа признаки алкогольного опьянения.

Полицейские предложили 45-летнему мужчине пройти осмотр состояния алкогольного опьянения, но тот отказался.

Также оказалось, что в сентябре прошлого года суд на один год лишил этого гражданина права управлять транспортными средствами.