Смертельное ДТП под Мариуполем: пятеро погибших в аварии

Смертельное ДТП под Мариуполем, пятеро погибших. Фото: кадр из видео

На оккупированной территории Донецкой области под Мариуполем маршрутка с людьми столкнулась с грузовиком коммунальных служб. По предварительным данным, пять человек погибли. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.



«Трупы лежат прямо на дороге», — говорится в сообщении.



Смертельное ДТП произошло, когда микроавтобус, ехавший из Краснодарского края, столкнулся с дорожно-коммунальной техникой на трассе в непризнанном «ДНР».



Очевидцы утверждают, что погибли пять человек, еще шестерых увезли медики. Сообщается, что все пострадавшие — пассажиры микроавтобуса.