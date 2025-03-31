Смертельное ДТП под Мариуполем: пятеро погибших в аварии

На оккупированной территории Донецкой области под Мариуполем маршрутка с людьми столкнулась с грузовиком коммунальных служб. По предварительным данным, пять человек погибли. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.
«Трупы лежат прямо на дороге», — говорится в сообщении.
Смертельное ДТП произошло, когда микроавтобус, ехавший из Краснодарского края, столкнулся с дорожно-коммунальной техникой на трассе в непризнанном «ДНР».
Очевидцы утверждают, что погибли пять человек, еще шестерых увезли медики. Сообщается, что все пострадавшие — пассажиры микроавтобуса.
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